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嘉義市某國小班導涉霸凌 家長申復成功將重啟調查

2024/3/26 14:03（3/26 14:13 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）嘉義市某國小班導師涉不當管教，要求學童在走廊罰寫、動手巴頭等，但未構成霸凌，家長不服提申復，調查小組認定調查程序有重大瑕疵，校方將再組校園霸凌小組重啟調查。

學童家長今天告訴中央社記者，日前對嘉義市某國小提出的校園霸凌事件案申復結果出爐，報告書中提及，因原調查報告有未盡調查證據、認定事實等程序上重大瑕疵，應由校方重啟調查。

嘉市某國小導師疑對學生霸凌及不當管教，經學童家長提出霸凌調查申請書，調查結果今年1月底出爐，認定導師行為未構成霸凌，但對學生言行不當及有不當肢體碰觸，如用力拍打學生手臂、頭部或午休時間要求搬桌椅在走廊罰寫、不能休息，認定為不當管教。

學童家長表示，日前循法律程序提申復，由校方聘請3名專家調查，結果認定程序上有不合理地方，需重啟調查。

國小校長表示，申復結果出爐後，將循正常程序組調查小組調查；校方已於2月底召開教師成績考核委員會，針對班導師的行為記申誡2次並加強宣導講座。

學童家長指出，對於小孩疑遭班級導師霸凌，已向嘉義市政府提國家賠償，請求新台幣20萬元精神撫慰金，若獲判定賠償，將全數捐助嘉義家扶中心。（編輯：郭諭儒）1130326

#嘉義市
#嘉義市政府
#嘉義家扶中心
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