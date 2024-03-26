日本秋刀魚乾一級致癌物超標40倍 全數退運或銷毀

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）衛生福利部食品藥物管理署今天公布，1批來自日本的焙乾秋刀魚，被檢出致癌物苯（a）駢芘超標約40倍，共50公斤依規定退運或銷毀，未流入市面。

食藥署公布最新邊境檢驗不合格名單，共有17項檢驗不合格產品，如日本長竹筷2雙組、韓國花朵圖案雙面用砧板、印尼辣椒醬等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

這次有1批從日本進口的「焙乾秋刀魚節（Dried Sanma-Bushi 1kg）」，被檢出致癌物苯（a）駢芘超標，共50公斤依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪表示，依食品中其他污染物質及毒素限量標準，苯（a）駢芘於煙燻魚肉限量為每公斤2.0微克，這次問題產品被檢出每公斤80.6微克，嚴重超標約40倍。

林金富說，這名業者近半年首次檢出不合格，針對該業者，邊境檢驗強度將從2%至10%的一般抽批，提高為20%至50%加強抽批。

根據食藥署藥物食品安全週報，丙烯醯胺及多環芳香族化合物中的苯（a）駢芘分別被國際癌症研究中心歸類為人類可能致癌物及一級致癌物。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說明，在動物實驗中，吸入苯駢芘類會引發肺癌，吃下則會導致腸胃道癌症；油炸類食物或燒烤超過350度，就會產生此化合物，由於人體代謝快，沒有急性毒性，通常長期暴露才會有致癌風險。

楊振昌指出，當油脂在高溫狀況下，可能產生苯駢芘，因此常見於油炸、燒烤類食物，這也是為何這類食物被認為容易致癌。通常要長時間暴露才會有致癌危險。（編輯：吳協昌）1130326