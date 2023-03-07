邊境攔截產品違規 中國占最多全數遭退運銷毀

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，5項不合格產品中就有3項來自中國、占6成，分別為「決明子萃取」、「百合」及「富村山居杯＆碟」，全數在邊境攔截沒有流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有5項檢驗不合格產品，如印尼ABC原味辣椒醬、馬來西亞液體螺旋藻濃縮飲品等，各被檢出漂白劑、非法著色劑的不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

在5項不合格產品中，共有3項來自中國，其中宇笛生物科技股份有限公司進口的「決明子萃取（Semen Cassiae Extract）」，被檢出防腐劑苯甲酸0.04 g/kg違規，共1批、50公斤全數退運或銷毀。

另外，宏峻貿易有限公司進口的「百合（LILII BULBUS）」則是被檢出重金屬鎘0.61 mg/kg含量不符規定，共約2100公斤依規定退運或銷毀。

老英格蘭莊園從中國進口的「富村山居杯＆碟（（瓷製） ---------- Cup&sacuer Cup:8* 6.1cm Saucer：15cm）」，在溶出試驗時被檢出鉛14ppm超標，全數約480公斤遭退運或銷毀。（編輯：李亨山）1120307