助癌末患遺願 北醫大分享跨年夜交管前捐大體任務

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）台北醫學大學今天舉行解剖教學英靈追思活動並分享，曾在跨年夜接到緊急來電，是來自癌末患者捐大愛的遺願，因為鄰近台北101，趕在交通管制開始前夕，積極聯繫下完成任務。

大體老師是醫學教育中，無聲卻饒富意義的獨特存在。當被問及聽到父親說要捐大體的心情，58歲涂小姐今天在台北醫學大學112學年度解剖教學英靈追思紀念會前接受媒體聯訪時，先是沉默了幾秒，隨即淡然笑說「其實還好」，沒有特別驚訝。

涂家是基督徒家庭，99歲辭世的涂爸爸曾經歷戰亂，更報考黃埔軍校投身戎馬，他本來有意選擇海葬，期待能順著海流歸鄉，後來兩岸開放探親，他仍執意選擇海葬，不希望成為女子負擔。

但在得知大體捐贈資訊後，涂小姐說，父親果斷簽署同意書，因為他認為這跟一生追求的目標一致，基督徒相信愛是可以傳承出去，真正能留下的是對世人貢獻，若能造福學子、有些影響，是他一生志願。

而讓台北醫學大學醫學系解剖學科主任洪君琳印象最深刻之一，莫過於某個跨年日，緊急迎接大體老師到來。那是1名癌末女性患者，年紀不過40、50歲，在家人眼中，這名患者儘管病魔纏身，生性仍十分開朗樂觀。

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洪君琳還記得，雖然不是她親自接到患者本人說要捐大體電話，而是問化療會不會影響大體捐贈，考慮停止治療，力拚捐贈可能，讓工作人員忍不住驚訝。

沒想到就在跨年那天，當眾人正興高采烈討論要吃什麼、要去哪跨年，北醫大接到通知「這名患者過世，現在就要送來。」洪君琳說，霎時整個團隊警鈴大作，因為北醫大鄰近知名跨年景點台北101，晚間將啟動交通管制，所幸在積極聯繫下順利送達，完成「讓更多人幸福」遺願。（編輯：陳政偉）1130326