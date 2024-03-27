更多編輯台推薦新聞：
巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金
國際

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金

獨家／台灣世展會終止家庭寄養服務 開辦33年安置無數兒少
生活

獨家／台灣世展會終止家庭寄養服務 開辦33年安置無數兒少

台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼
政治

台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬
生活

統一發票1-2月小7全家開出2張特別獎 最低45元買咖啡中千萬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

星宇航空推史努比主題航班 機上處處見可愛身影

2024/3/27 16:00（3/27 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
星宇航空27日宣布，6月15日起將推出「SNOOPY主題航班」，共計規劃超過30項機上服務用品，旅客從登機報到開始，即有SNOOPY相伴。（星宇航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年3月27日
星宇航空27日宣布，6月15日起將推出「SNOOPY主題航班」，共計規劃超過30項機上服務用品，旅客從登機報到開始，即有SNOOPY相伴。（星宇航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年3月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北27日電）星宇航空今天宣布，6月15日至10月31日，推出「SNOOPY主題航班」，機上超過30項服務用品，處處可見卡通角色「史努比」（Snoopy）可愛身影。

星宇航空發布新聞稿，「SNOOPY主題航班」在所有亞洲及美國的舊金山航線推出，洛杉磯及西雅圖除外，洛杉磯因有與球隊合作的航班，西雅圖則是還未開航。

星宇航空說，「SNOOPY主題航班」共計規劃超過30項機上服務用品，旅客從登機報到開始，即有SNOOPY相伴，包括登機證、行李牌；走進機艙內的機上迎賓畫面、耳機袋；用餐時的主題紙杯、餐巾紙、米果包裝也將換上SNOOPY造型設計，及旅客「必拍」的機上餐錫箔紙。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「SNOOPY主題航班」的機上兒童餐，有印製SNOOPY經典漫畫的兒童餐盒，讓小朋友一邊享用餐點，一邊欣賞有趣的漫畫故事。機上兒童玩具提供有SNOOPY和朋友們一同搭機的主題貼紙本，讓小朋友在旅途中增添樂趣。

星宇航空說，即日起至4月30日，「SNOOPY主題航班」的機上服務用品，在華山1914文化創意產業園區的「SNOOPY 頂尖藝術大師展覽」看得到。（編輯：陳政偉）1130327

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.26