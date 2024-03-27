星宇航空推史努比主題航班 機上處處見可愛身影

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）星宇航空今天宣布，6月15日至10月31日，推出「SNOOPY主題航班」，機上超過30項服務用品，處處可見卡通角色「史努比」（Snoopy）可愛身影。

星宇航空發布新聞稿，「SNOOPY主題航班」在所有亞洲及美國的舊金山航線推出，洛杉磯及西雅圖除外，洛杉磯因有與球隊合作的航班，西雅圖則是還未開航。

星宇航空說，「SNOOPY主題航班」共計規劃超過30項機上服務用品，旅客從登機報到開始，即有SNOOPY相伴，包括登機證、行李牌；走進機艙內的機上迎賓畫面、耳機袋；用餐時的主題紙杯、餐巾紙、米果包裝也將換上SNOOPY造型設計，及旅客「必拍」的機上餐錫箔紙。

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「SNOOPY主題航班」的機上兒童餐，有印製SNOOPY經典漫畫的兒童餐盒，讓小朋友一邊享用餐點，一邊欣賞有趣的漫畫故事。機上兒童玩具提供有SNOOPY和朋友們一同搭機的主題貼紙本，讓小朋友在旅途中增添樂趣。

星宇航空說，即日起至4月30日，「SNOOPY主題航班」的機上服務用品，在華山1914文化創意產業園區的「SNOOPY 頂尖藝術大師展覽」看得到。（編輯：陳政偉）1130327