星宇航空史努比班機啟航 機上用品到處見童趣

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）星宇航空「史努比」（Snoopy）主題班機今天啟航，10月31日前，洛杉磯及西雅圖除外的所有航線，機上用品、餐盒，處處可見可愛卡通人物史努比及其朋友們的圖案。

星宇航空發布新聞稿，「SNOOPY主題航班」在所有亞洲及美國的舊金山航線推出，洛杉磯及西雅圖除外，洛杉磯因有與球隊合作的航班，西雅圖則是還未開航。

星宇航空表示，與史努比卡通「花生漫畫」（Peanuts）聯名主題航班今天啟航，包括登機證、行李吊牌、紙巾、紙杯超過25項機上服務用品，都可以見到史努比及其朋友們可愛的蹤跡。

星宇航空說，旅客從報到櫃檯開始，即有史努比相伴，包括印上角色們在認真作畫的登機證、行李牌；走進機艙內豪華經濟艙及經濟艙的耳機包裝袋；用餐時主題紙杯、餐巾紙、米果包裝也換上史努比造型設計，機上餐的錫箔紙也印有史努比及莎莉兩款圖案。

星宇航空說，頭等艙和商務艙的乘客，還可發現史努比優雅融入的各式巧思，如有機長、空服員角色裝扮的燙銀杯墊以及長程航線專屬的漢堡紙、迷你食物旗幟及小黃鳥糊塗塔克的攪拌棒等。

另外，兒童餐盒印有史努比經典漫畫，機上兒童玩具提供有史努比和朋友們一同搭乘星宇航機的主題貼紙簿，讓小朋友一邊享用餐點，一邊欣賞有趣的漫畫故事，增添飛行的樂趣。

星宇航空也將於7月起，於機上免稅商品及星宇小舖陸續推出獨家設計史努比主題班機聯名週邊商品。（編輯：陳政偉）1130615

史努比 星宇航空推史努比主題航班 機上處處見可愛身影