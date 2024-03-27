心肌病變勿輕忽 常手麻腳痛恐是警訊

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）常手麻腳痛可能是心肌病變徵兆，其中轉甲狀腺素類澱粉蛋白沉積症造成心肌病變少見，未治療平均剩2至5年壽命，醫師表示，2月起健保已給付口服藥，患者獲更多選擇，勿輕忽警訊。

今年70歲邵女士15年前因時常手指麻木、間歇疼痛，就醫被診斷扳機指與腕隧道症候群，經歷輾轉求診，反覆手術都無法根治，甚至期間開始出現氣喘吁吁症狀，影響生活。因為患者弟弟也有類似症狀，在親友建議下去才做基因檢測，最後確診了一種少見的心肌病。

這個少見的心肌病就是類澱粉蛋白沉積導致罕見心肌病變（ATTR-CM），在醫院裡「邵女士」這樣並不少見，中華民國心臟學會理事長陳文鍾今天在記者會回憶，在門診看過太多個案，數年來症狀反覆，輾轉多個科別也找不出病因，只見身體1天比1天虛弱，喘到連走路都困難。

陳文鍾提醒，「ATTR-CM是被低估的疾病」，他引用的國外解剖研究再次證明這個說法，研究發現80歲以上民眾每4人中1人心肌內有轉甲狀腺素蛋白沉積。無奈的是，ATTR-CM症狀不典型、不易診斷，據統計，患者在獲得正確診斷前看過多達5名醫師。

ATTR-CM分為基因突變導致及年紀增長導致，前者症狀最早會在50至60歲時出現，後者是最常見類型，通常發生在60歲以上民眾。因肝臟產生「轉甲狀腺素蛋白」錯誤折疊、累積，當沉積物堆積在心臟，心肌增厚、僵硬，最終導致心臟衰竭，確診後未治療患者僅剩下2至5年壽命。

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ATTR-CM會為患者帶來沉重的生活不便，約有6成的患者無法正常走路，台大醫院內科部心臟血管科主治醫師林彥宏說，數十年以來肝臟移植是唯一可減緩疾病進程的治療方式，但不是每個患者身體狀況都許可做移植手術，晚期患者甚至只剩下心臟移植。

健保署從今年2月1日新增給付ATTR-CM口服藥物，提供病人更多的治療選擇。陳文鍾說，民眾若出現疲倦、喘不過氣、水腫等心臟衰竭症狀，同時有腕隧道症候群、腰椎管狹窄、腹瀉及便祕等腸胃問題，須提高警覺，主動就醫，進一步檢查評估是否為ATTR-CM。（編輯：陳政偉）1130327