腫瘤致下巴歪斜 人工顳顎關節置換併正顎術助矯正

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（中央社記者曾以寧台北11日電）一名40歲女子近年下巴逐漸歪斜，影響咬合，自信也受損，林口長庚檢查發現，竟是右側顳顎關節髁頭腫瘤導致。經腫瘤切除及人工顳顎關節置換，並結合正顎手術，解決臉部歪斜。

林口長庚醫院口腔顎面外科主任林彥宏今天表示，造成這名患者下顎骨歪斜的原因為「骨軟骨瘤」，這是種生長緩慢的良性腫瘤，常見於身體長骨，發生於顱顏面骨的機率極低，僅約0.6%。

林彥宏指出，由於腫瘤生長緩慢，患者多在病程發展數年後，因咬合異常或顎骨歪斜，影響進食和容貌，才來就醫檢查，此時腫瘤體積通常已較大，切除後往往需同步進行顳顎關節重建。

林彥宏說明，以往患者大多考慮用自體肋骨進行重建，但自體肋骨移植需額外取骨傷口，且術後可能出現肋骨吸收，增加術後不確定性。相較之下，人工顳顎關節重建手術使用人工顳顎關節植入物，不需額外取骨傷口，且術後效果更為穩定，已成為歐美國家顳顎關節重建的首選。

林彥宏說，此次手術中使用的人工顳顎關節植入物，主要適用於顳顎關節髁頭嚴重損傷，無法恢復正常咬合功能的患者，例如曾接受保守或手術治療後仍無改善的末期退化性關節炎患者（如骨性關節炎、類風濕性關節炎、創傷性關節炎等）、因顳顎關節反覆骨性沾黏導致張口受限患者等。

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由於腫瘤的切除是透過耳前切口進入，需特別注意顏面神經位置，以免造成神經損傷，加上患者手術區域組織嚴重沾黏，還需同時移除右側顳顎關節腫瘤與合併正顎手術。為了達到精準的手術結果，手術前林彥宏利用數位模擬來規劃，利用3D列印技術導引手術進行，最終順利解決患者咬合與顏面不對稱問題。

林彥宏提醒，若發現顏面出現歪斜或不對稱，或是咬合突然漸進式改變，建議至醫院檢查評估顳顎關節的狀況，必要時可透過手術治療恢復健康。（編輯：李錫璋）1140411