安哥拉發生非洲豬瘟 應變中心列入高風險國名單

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）非洲豬瘟中央災害應變中心表示，安哥拉26日向世界動物衛生組織（WOAH）再度通報非洲豬瘟案例，雖與台灣無直航班機、直接通郵，今天列入高風險國家名單，也將加強邊境檢疫。

非洲豬瘟 沒有疫苗可預防的非洲豬瘟 致死率高：非洲豬瘟急性型致死率達100%，雖然不會傳染人類，但無疫苗可預防，只能靠撲殺、掩埋或化製處理病死豬，防堵病毒擴散，對產業造成嚴重威脅。

存活期間長：病毒可以存活很久，在冷藏肉中100天、冷凍肉中1000天、豬舍中一個月。

傳播速度快：病毒特性為感染快速，豬隻若直接接觸病豬或汙染物、食用病豬製成的廚餘、或是被帶病毒的節肢動物叮咬，都可能感染，會出現皮膚潮紅及廣泛性內臟器官出血症狀。

台灣應對：中國屬口蹄疫疫區，豬肉不能進口到台灣，會加強邊境查緝火腿等肉品走私。並延續預防口蹄疫的做法，全面禁止陸客參觀畜牧場、觀光牧場。 資料來源：行政院農委會 看更多 關閉 中央災害應變中心發布資訊指出，安哥拉前次發生非洲豬瘟案例時間為民國106年6月，26日再度向世界動物衛生組織（WOAH）通報發生非洲豬瘟案例，這次是2月14日在安哥拉境內西南方威拉省（Huíla）洪帕塔市（Humpata）一養豬牧場家豬檢體檢驗確診非洲豬瘟，已啟動移動管制及撲殺可疑病畜等防疫措施。

應變中心並說，由此顯示疫情在國際間持續蔓延，而安哥拉之前尚未經農業部公告為非洲豬瘟非疫區，不過其活豬及豬肉產品本來就不得輸入台灣；另外安哥拉跟台灣之間也沒有直航班機及直接通郵，農業部防檢署今天將安哥拉列入過去3年發生非洲豬瘟國家及高風險國家名單，防檢署分署將偕同各機關加強邊境檢疫。

應變中心提醒民眾，切勿自發生疫情國家攜帶或以快遞郵包輸入其豬肉製品到台灣，違規輸入者首次就重罰新台幣20萬元罰鍰，第2次將裁處100萬元。（編輯：陳政偉）1130327