奧萬大綠野山莊災後重生 設計融入生態原民文化

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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）颱風卡努去年重創奧萬大國家森林遊樂區，其中綠野山莊遭泥流灌入，災後出動許多人力整修，園方藉機為房間「改頭換面」，以當地生態及原住民文化為設計，新樣貌4月1日亮相。

農業部林業及自然保育署南投分署所轄奧萬大國家森林遊樂區去年8月4日受颱風卡努重創，園區多處遭土石泥流毀損，其中綠野山莊遭大量泥流灌入，水深達膝蓋，造成床鋪、衣櫃、桌椅等家具全毀，災後奧萬大於今年2月1日起採總量管制入園，部分區域持續整修。

南投分署今天發布新聞稿表示，危機即轉機，綠野山莊修復後，邀嶺東科技大學視覺傳達設計系及新世代設計師，以奧萬大豐富生態環境及人文特色為主題房設計獨特樣貌，共完成4間2人房、2間4人房，4月1日開放入住，歡迎訂到主題房的幸運者回饋住宿經驗。

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南投分署表示，主題房有房間壁畫融入在地原住民文化如編織、穀倉、段木香菇、曲冰考古遺址，及賽德克族、泰雅族、布農族傳說故事，還有房間以奧萬大夜空觀星、螢火蟲打造浪漫氛圍，「可愛鳥兒房」則以奧萬大常見鳥類為靈感，用可愛筆觸呈現台灣藍鵲、紅頭山雀、棕面鶯等鳥兒在森林快樂漫步情景。

南投分署表示，正值奧萬大綠意盎然季節，冠羽畫眉、白耳畫眉、黃山雀等鳥兒在樹間飛舞，還有杜鵑花、櫻花果點綴，為這片大自然帶來生動美好畫面；另外，4月20日至21日、4月27日至28日、5月4日至5日連續3週假日舉辦限定活動，邀親子探訪螢火蟲。（編輯：管中維）1130329