112年度遊覽車評鑑出爐 29家未達乙等

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（中央社記者余曉涵台北29日電）交通部公路局今天公布112年度遊覽車評鑑，其中有29家不列等（未達乙等），包含高雄遊覽車撞涵洞事故的楓滿遊覽車以及康橋中學翻車事故的龍萊交通企業有限公司都在不列等的範圍內。

為協助輔導遊覽車客運業提升發展，鼓勵業者健全自主專業科技化管理，並建立品牌化經營模式，交通部公路局針對遊覽車業者進行評比，並分為優等、甲等、乙等及不列等（未達乙等）。

公路局指出，根據業者基本安全紀錄、專業科技化管理及品牌化經營項目，評列優等業者共計4家、甲等業者共計362家、乙等業者共計491家，另計有29家評列不列等（未達乙等），包含日前出過事故的楓滿遊覽車及康橋中學翻覆的遊覽車是龍萊交通企業有限公司都被列在不列等的範圍之內。

公路局說，根據「遊覽車客運業評鑑作業要點」辦理評鑑作業，第1階段首先檢核業者基本安全紀錄，包含肇事及違規紀錄等項目，第2階段由安全紀錄甲等以上業者提出申請檢核專業科技化管理項目，至第3階段是由符合申請優等資格業者提出申請，經評鑑小組實地評鑑後，評列優等業者共計4家，其等第代表該業者營運安全達到優良水準，具備完善科技化專業管理作為，且已建立品牌化經營模式。

公路局指出，29家評列不列等（未達乙等）業者，是指該業者於評鑑期間的肇事及違規紀錄，未能達到公路局對外推薦的基本要求，並將由監理機關針對業者個別情況輔導改善，促使該等業者降低其營運風險，提升營運安全，以維護人車在外安全。

公路局說，針對這次公布的年度評鑑結果，依據評鑑作業要點規定，業者評鑑等第另有動態調整機制，乙等以上業者，自年度評鑑結果發布後，倘發生重大交通事故，也將依安全紀錄調降等第。

至於評列不列等業者，公路局說，在完成改善後可申請檢核半年期間以上安全紀錄，經確認已達乙等標準者，改列為乙等。（編輯：陳政偉）1130329