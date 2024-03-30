開箱老照片》梨山蘋果王宋慶雲

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（中央社網站）1982年（民國71年）3月30日：台灣蘋果的種植、產收，從無到有的成績，已故的前退輔會福壽山農場長宋慶雲功不可沒，而他同時也是前泰王蒲美蓬禮遇有加的「宋爸爸」。

民國47年前，水梨、桃子、蘋果等都是進口的珍貴水果，價格相當昂貴。當時福壽山農場不畏外界酸言酸語，引進上百個品種試種，並汰選出優良品種果苗，當年的努力才讓身處亞熱帶的台灣如今能品嚐到在地生產的溫帶水果。

泰國國王1968年倡導山地計畫，1970年與中華民國政府合作，宋慶雲獲派到泰勘查。

宋慶雲後半生投入泰國山地開發，過去泰國山區遍植罌粟，在中華民國協助下，改種如花卉、柑橘和咖啡等高經濟價值作物，不但改善人民生活，也一舉剷除泰國山區種植毒品的習性。泰王為了感謝宋慶雲對泰國國民的貢獻，特以「宋爸爸」相稱。

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