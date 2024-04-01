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eTag代扣停車費 即日起雲林斗六納入範圍

2024/4/1 11:22
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（中央社記者余曉涵台北1日電）遠通電收指出，即日起eTag可自動代扣雲林縣斗六市路邊停車費，目前全台各縣市的收費停車格，大部分都可以使用eTag自動代扣停車費。

遠通電收今天發布新聞稿表示，即日起eTag可自動代扣雲林斗六路邊停車費，除了沒開放其他業者代扣的鄉鎮外，台灣本島收費汽車格皆可使用eTag自動代扣停車費。

遠通電收表示，雲林縣因人口及產業快速發展，車輛大量增加與長期占用車格導致停車問題日益嚴重，縣政府修正雲林縣公有公共停車場收費及管理自治條例，並自去年起於斗六市公園路、府文路、民生南路優先實施收費，今天起再擴大停車收費範圍，民眾可透過遠通電收代扣或到4大超商繳費。

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遠通電收指出，民眾可使用「遠東商銀、國泰、台新、玉山或中信」5家銀行信用卡，透過uTagGo App或至銀行網銀快速申辦，即可代扣各縣市路邊停車費，每月只須隨信用卡繳費1次，省去每次停完車跑超商或單次線上繳費時間，更可避免逾期受罰的風險。

除雲林縣，南投縣已於今年3月1日啟動路邊停車收費，正式宣告南投免費停車走入歷史，民眾除了可透過掃描「智慧停車柱」上QRcode繳費，亦可直接申辦「eTag停車扣繳服務」繳費，無須掃碼或跑超商繳費。（編輯：張雅淨）1130401

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