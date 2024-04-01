陶斯松全面禁用 新北環保局籲檢視家中殺蟲劑

陶斯松小百科

一種被廣泛用於家庭和農場的殺蟲劑，用於防治蟑螂、跳蚤、白蟻，或防治牛身上的壁蝨以及作為噴霧來防治農作物害蟲。

吸入含陶斯松的空氣，可能會產生各種神經系統的影響，從頭痛、視力模糊到癲癇、昏迷甚至死亡。

資料來源：國家環境毒物研究中心