新莊頤品宴會廳9人腸胃不適 雲品：配合查核停業

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（中央社記者江明晏台北2日電）寶林茶室食物中毒案尚未落幕，多起食安事件陸續傳出，經營新莊頤品大飯店的雲品國際今天說明，累計9名客人在宴會廳用餐後產生不適，新北市政府進行查核，並要求新莊分公司暫停營業，釐清原因。

雲品發布公告說明，某公司分別於3月26日及27日中午，於新莊頤品宴會廳辦理春酒，後續計有9人因腸胃不適就醫，但當天宴會廳現場有相當比例赴宴的客人自行攜帶外食，造成不適原因正在調查釐清中。

雲品強調，積極配合衛生局進行檢查，提供食安講座、衛生檢查等5大資料供查核，並依照衛生局指示提供冰塊、海鮮拚盤作為檢體提供查驗，同時也進行環境衛生與廚房人員等相關檢驗調查。

雲品指出，全力配合新北市衛生局停業調查的要求，如若調查結果確認客人不適原因為宴會廳所造成，將負起全責，以不辜負消費者的長期支持與信賴。

雲品國際經營觀光餐飲事業，旗下有多個飯店和宴會廳，營運主體有君品酒店、雲品溫泉酒店、新莊頤品大飯店等，其中以位於君品酒店，6度蟬聯米其林三星的頤宮中餐廳最為知名；新莊頤品大飯店主要承攬大型尾牙、春酒、婚宴與工商團體宴席。（編輯：張均懋）1130402