喜鵲夫婦成家就愛高雄這支桿 台電4個月清愛巢41次

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（中央社記者林巧璉高雄2日電）小動物引發停電，時有所聞，每年12月至隔年3月正值鳥類繁殖期，台電表示，彌陀區漯底海堤旁某1支電線桿上，從去年12月至今年3月共清除41次鳥巢，喜鵲夫婦傳宗接代相當不屈不撓。

台電高雄區處今天發布新聞稿表示，在高雄永安、茄萣、彌陀區等沿海及魚塭較多地區，因生態豐富、覓食容易，最容易見到鳥類築巢；據統計，去年巡課人員在彌陀某電線桿上共清除41次的未成形喜鵲鳥巢。

台電表示，春天正逢喜鵲繁殖期，由於都市較缺乏樹木，且電線桿相對溫暖，喜鵲因此喜歡在上頭築巢，以高雄區處為例，鳥類喜歡築巢熱區就有315處。

每到春天，台電工作人員無不繃緊神經，加強巡邏。台電表示，有些喜鵲動作相當矯健，3至5天就可看到外型幾乎完整的鳥巢；要是鳥巢裡有鳥蛋或雛鳥，台電也會幫忙移置。

路巡課長吳品志表示，現在每天一定會巡邏一次轄下熱點，希望在鳥巢還未成形以前就先拆除，避免出現停電事故，也可以讓喜鵲不用做白工。

吳品志說，拆除鳥巢是高危險作業，喜鵲的築巢材料經常含有電線、鐵絲、鐵釘等金屬物，每次作業時，若金屬物散落在裸露設備上，就容易導電造成短路，甚至進一步出現電弧，工作人員必須全副武裝、全神貫注。

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根據高雄區處統計，去年12月至今年3月中旬，共進行914次鳥巢拆除作業，與前一年同期597次相比，今年更加強巡邏力道，因鳥巢造成的停電事故也減少近一半。

台電強調，已逐步將裸線更換為被覆線，接線環、拉線夾板加裝被覆罩、桿上變壓器加裝被覆罩等，期望透過線路設備被覆化方式，搭配加裝自行研發的鐵製小平台、風力閃光驅鳥器、加裝腳踏刺等各種方式，減少喜鵲在電桿上築巢機率。（編輯：陳仁華）1130402