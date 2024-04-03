花蓮地震 北市建物輕微受損146件

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，台北市政府截至上午10時24分統計，共發生536件災情，最多的是建物輕微受損146件。

根據中央氣象署最新資訊，上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

台北市長蔣萬安上午趕赴北市災害應變中心，聽取各局處報告後接受媒體聯訪時表示，北市無重大災情或死亡，目前接到通報有3人受傷，其中2名工人施工時因鋼瓶傾倒爆破，全身近7成燒燙傷，送往台大醫院救治；另1名傷者是因玻璃破裂導致左手撕裂傷，送馬偕治療。

蔣萬安說，受困電梯的民眾已獲救，教育局回報2名學生在疏散時受到輕傷，分別為腳踝扭傷及被玻璃割傷。

蔣萬安表示，目前災情通報大多為漏水、停電、瓦斯管線破損、建築物外牆毀損、招牌及懸掛物掉落等；副市長李四川補充，有工地的塔吊砸到民房，沒傷到人，已要求建管處通知該工地需加強固定，其他案件都是磁磚掉落。

北市府表示，至上午10時30分，統計已通報因地震影響停課學校（含部分年級停課）及幼兒園共3校，包含景美女中高三（校舍安全）、民族實中（校舍安全）、稻江商職（校區狹小，學生疏散需到馬路，考量餘震不斷及學生安全）；另通報災損77校，目前無人傷亡通報，校方有任何狀況都會即時回報家長，家長們請安心。

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北市府表示，上午10時35分，大安高工因地震導致忠誠樓教學區（27間教室、圖傳科、冷凍科實習工場）停電、全校停水，午餐過後全校下午停課。

北市府統計至上午10時24分，全市災情共536件，其中有30件已處理，有506件仍在處理中。災情最多為建物輕微損共146件、瓦斯管線毀損（含漏氣）54件、自來水漏水49件，其餘包含廣告招牌掉落、基隆路1段附近建案工地鋼筋掉落等。此外，民進黨籍台北市議員陳怡君在群組公布大直街94巷弄旁工地塔吊斷掉，已拉起封鎖線，建商已到達現場處理。（編輯：李錫璋）1130403