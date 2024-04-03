花蓮天王星大樓傾斜1女待援 搜救隊扶牆入內搶救
2024/4/3 14:56
（中央社記者洪學廣花蓮縣3日電）花蓮今天上午發生規模7.2地震，軒轅路天王星大樓傾斜，目前仍有1女受困失聯。搜救人員疑探測生命跡象入內搶救，但因大樓傾斜角度大，過程得扶著牆壁，場面驚險。
台灣東部海域上午發生芮氏規模7.2地震，花蓮軒轅路一棟屋齡近40年的天王星大樓上午因地震傾斜，多名住戶受困，幸搜救人員趕往救援，已幾乎全數救出，目前僅剩1名女子仍失聯受困。
搜救人員稍早透露疑似探測失聯女子生命跡象，目前已編隊入內搶救。但從救援照片可看出內部家具被震到散落各處，且救援人員不但要扶著牆面維持平衡，連站都快站不穩，還得擔心坍塌風險執行救援任務，場面相當驚險。
目前天王星大樓呈現60到70度傾斜，特搜隊員入內幾乎無法正常站立，就連扶著的牆壁都已龜裂。（編輯：謝雅竹）1130403
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