更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／花蓮7.2地震 捷運台鐵公路交通及活動異動一覽
生活

不斷更新／花蓮7.2地震 捷運台鐵公路交通及活動異動一覽

圖輯／花蓮規模7.2地震市區2大樓嚴重傾斜 新北中和倉庫倒塌
生活

圖輯／花蓮規模7.2地震市區2大樓嚴重傾斜 新北中和倉庫倒塌

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫
生活

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震8/208
首頁 / 生活

花蓮規模7.2地震後 截至下午5時許餘震已154起

2024/4/3 17:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2強震，根據氣象署地震中心統計，截至下午5時30分，累計已發生154起餘震，規模6以上仍然只有2起；目前判斷此為單一地震序列，並非群震的現象。

根據中央氣象署資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

中央氣象署地震測報中心表示，統計至下午5時30分，已發生154起餘震，其中規模6以上有2次，分別是上午8時11分達規模6.5、10時14分達規模6.2；規模5至6共12次、規模4至5則有74次、規模3至4則有66次。

地震中心表示，目前觀察這起地震序列明顯，自上午規模7.2的主震之後，後續並沒有更多接近強度的地震，因此研判並非群震、而是單一的地震序列。

地震中心提醒，此地震震央為菲律賓海板塊隱沒處，也是地震好發區域；目前判斷這起地震應該就是主震，由於這個地區能量累積快速，後續3、4天須留意會有規模6.5以上至7.0的餘震。（編輯：陳政偉）1130403

403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
盧秀燕出訪遠距關切震災 台中災變中心二級開設
172.30.142.17