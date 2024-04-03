花蓮規模7.2地震後 截至下午5時許餘震已154起

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（中央社記者張雄風台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2強震，根據氣象署地震中心統計，截至下午5時30分，累計已發生154起餘震，規模6以上仍然只有2起；目前判斷此為單一地震序列，並非群震的現象。

根據中央氣象署資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

中央氣象署地震測報中心表示，統計至下午5時30分，已發生154起餘震，其中規模6以上有2次，分別是上午8時11分達規模6.5、10時14分達規模6.2；規模5至6共12次、規模4至5則有74次、規模3至4則有66次。

地震中心表示，目前觀察這起地震序列明顯，自上午規模7.2的主震之後，後續並沒有更多接近強度的地震，因此研判並非群震、而是單一的地震序列。

地震中心提醒，此地震震央為菲律賓海板塊隱沒處，也是地震好發區域；目前判斷這起地震應該就是主震，由於這個地區能量累積快速，後續3、4天須留意會有規模6.5以上至7.0的餘震。（編輯：陳政偉）1130403