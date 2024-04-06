台大啟動未來大學環台列車 辦論壇促教學創新

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（中央社記者陳至中台北6日電）台灣大學今年將與多所大學合作推動未來大學環台列車，透過論壇等方式，促進教學創新與高等教育國際化，第1站將於4月20日到中興大學，探討跨領域與打破系所藩籬。

台大今天發布新聞稿指出，今年與國內大學校院及臺灣高等教育教學專業發展學會（TPOD）合作辦理論壇，第1站4月20日在中興大學，主題為「打破系所藩籬跨域教與學」；第2站5月18日在高雄科技大學，主題為「以學習者為中心的學習規劃制度」；第3站6月22日在台北醫學大學，主題為「打破教室限制自主學習」。

台大指出，未來大學計畫於民國108年推動以來，透過課程改革、創業家精神與數位素養等主題，與各校探討如何以學習者為中心，匯聚教學資源，提供政策支援，帶動高教革新以及對未來人才培育的討論。

過程中也邀請許多海外大學共同探討，例如去年舉辦的3場大學論壇，就有來自新加坡南洋理工大學、美國加州大學柏克萊分校、密涅瓦大學等校的學者出席，可見未來大學的議題已引起教育各層級的共鳴。

台大教務長兼計畫辦公室主任王泓仁表示，今年將以「未來大學在台灣」為願景，期盼透過夥伴學校及TPOD的支持與合作，於全台各地建立對話平台，共創高教在地國際化，並擴大台灣高教國際影響力。（編輯：陳政偉）1130406