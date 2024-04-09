更多編輯台推薦新聞：
全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署
政治

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌
生活

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌

花蓮地震全台42建物列紅單 耐震補強補助資訊報你知
生活

花蓮地震全台42建物列紅單 耐震補強補助資訊報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

頂呱呱中國進口漢堡盒溶出試驗超標36倍 邊境遭攔

2024/4/9 11:20（4/9 11:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
衛福部食藥署9日指出，這次有1批從中國進口、提供速食業者頂呱呱使用的漢堡盒，約57公斤因溶出試驗不符規定，全數遭退運或銷毀。（食藥署提供）中央社記者沈佩瑤傳真 113年4月9日
衛福部食藥署9日指出，這次有1批從中國進口、提供速食業者頂呱呱使用的漢堡盒，約57公斤因溶出試驗不符規定，全數遭退運或銷毀。（食藥署提供）中央社記者沈佩瑤傳真 113年4月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北9日電）衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，這次有1批從中國進口、提供速食業者頂呱呱使用的漢堡盒，約57公斤因溶出試驗不符規定，最嚴重者超標36倍，全數遭退運或銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有23項檢驗不合格產品，如越南果凍、法國葛宏德區天然灰海鹽等，被檢出重金屬超標、農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

這次有1批從中國大陸進口的「紙盒（PAPER BOX）」，溶出試驗不符規定，共57.60公斤依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

食藥署副署長林金富今天接受媒體電訪指出，溶出試驗主要是透過加熱方式進行模擬承裝食物，溶出試驗蒸發殘渣合格標準為30ppm以下。

而這批問題產品以水（攝氏95度，30分鐘）、4%醋酸（95度，30分鐘）及20%乙醇（60度，30分鐘）溶出試驗結果，蒸發殘渣為56ppm、1132ppm及73ppm。

林金富表示，溶出試驗結果嚴重超標，若實際拿去承裝食物，恐溶出不應該有的雜質、污染物，這家業者過去半年報驗共2批，目前累計1批不合格，即起針對這家業者從一般抽批調整為加強抽批。（編輯：張雅淨）1130409

延伸閱讀
食藥署2新制堵蘇丹紅 違規廠商永久禁止輸入、邊境查獲銷毀蘇丹紅辣椒粉稽查告段落 24批違規下架逾59萬公斤日本進口草莓再遭邊境攔截 100%逐批查至113年4月
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.76