頂呱呱中國進口漢堡盒溶出試驗超標36倍 邊境遭攔

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，這次有1批從中國進口、提供速食業者頂呱呱使用的漢堡盒，約57公斤因溶出試驗不符規定，最嚴重者超標36倍，全數遭退運或銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有23項檢驗不合格產品，如越南果凍、法國葛宏德區天然灰海鹽等，被檢出重金屬超標、農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

這次有1批從中國大陸進口的「紙盒（PAPER BOX）」，溶出試驗不符規定，共57.60公斤依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

食藥署副署長林金富今天接受媒體電訪指出，溶出試驗主要是透過加熱方式進行模擬承裝食物，溶出試驗蒸發殘渣合格標準為30ppm以下。

而這批問題產品以水（攝氏95度，30分鐘）、4%醋酸（95度，30分鐘）及20%乙醇（60度，30分鐘）溶出試驗結果，蒸發殘渣為56ppm、1132ppm及73ppm。

林金富表示，溶出試驗結果嚴重超標，若實際拿去承裝食物，恐溶出不應該有的雜質、污染物，這家業者過去半年報驗共2批，目前累計1批不合格，即起針對這家業者從一般抽批調整為加強抽批。（編輯：張雅淨）1130409