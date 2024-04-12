更多編輯台推薦新聞：
希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人
生活

希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一
運動

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選
文化

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

布袋港旅客創新高 113年擴大客運專區

2024/4/12 16:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北12日電）港務公司今天指出，布袋港112年進出港旅客人次創下歷史新高，達61.9萬人次，鎖定布袋港商機，今年將擴大客運專區，並將招商引進餐飲購物等商家進駐。

台灣港務公司今天在交通部例行記者會中表示，布袋商港為台灣本島距離澎湖最近的港口，依照行政院核定布袋商港未來發展定位為離島客貨運輸及觀光遊憩港口，112年出港旅客人次創下歷史新高，達61.9萬人次。

港務公司表示，為提升運輸服務水準及提供舒適乘船環境，航商持續進行船舶汰舊換新，高雄港務分公司也積極配合增建港埠硬體設施，包含北三貨運碼頭及後線場地於112年中順利完工啟用，同時鼓勵貨運航商投資興建倉儲物流設施。

港務公司說，除了海盛航運公司113年上半年將正式啟用倉庫外，下半年百麗航運、玉豐倉儲及長奕航運公司等將於北碼頭後線完成全新倉庫興建，總投資金額逾新台幣1億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

除此之外，港務公司表示，布袋商港區客貨運碼頭區位配置將重新調整，原東二貨運碼頭將調整為客運碼頭，並結合現有水泥圓庫活化招商作業，及連結布袋港旅客服務中心，將布袋商港的客運專區範圍由原有0.5公頃大幅增加至2.5公頃。

港務公司說，期望能成功完成招商引資，引進餐飲購物、旅宿、遊憩等觀光休閒元素進駐，帶動水岸觀光及活絡布袋周邊經濟活動。（編輯：陳政偉）1130412

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.100