布袋港旅客創新高 113年擴大客運專區

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（中央社記者余曉涵台北12日電）港務公司今天指出，布袋港112年進出港旅客人次創下歷史新高，達61.9萬人次，鎖定布袋港商機，今年將擴大客運專區，並將招商引進餐飲購物等商家進駐。

台灣港務公司今天在交通部例行記者會中表示，布袋商港為台灣本島距離澎湖最近的港口，依照行政院核定布袋商港未來發展定位為離島客貨運輸及觀光遊憩港口，112年出港旅客人次創下歷史新高，達61.9萬人次。

港務公司表示，為提升運輸服務水準及提供舒適乘船環境，航商持續進行船舶汰舊換新，高雄港務分公司也積極配合增建港埠硬體設施，包含北三貨運碼頭及後線場地於112年中順利完工啟用，同時鼓勵貨運航商投資興建倉儲物流設施。

港務公司說，除了海盛航運公司113年上半年將正式啟用倉庫外，下半年百麗航運、玉豐倉儲及長奕航運公司等將於北碼頭後線完成全新倉庫興建，總投資金額逾新台幣1億元。

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除此之外，港務公司表示，布袋商港區客貨運碼頭區位配置將重新調整，原東二貨運碼頭將調整為客運碼頭，並結合現有水泥圓庫活化招商作業，及連結布袋港旅客服務中心，將布袋商港的客運專區範圍由原有0.5公頃大幅增加至2.5公頃。

港務公司說，期望能成功完成招商引資，引進餐飲購物、旅宿、遊憩等觀光休閒元素進駐，帶動水岸觀光及活絡布袋周邊經濟活動。（編輯：陳政偉）1130412