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打破二元性別分類 彩虹健美健體賽展現自信美

2024/4/13 20:21（4/13 21:06 更新）
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傳統健美健體賽事多半會以性別為參賽者分類，不過13日登場的2024美力彩虹健美健體賽則以服裝分組，要讓不同性別、性傾向者都能以最舒適的狀態，展現身體肌肉線條。（彩虹平權大平台提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年4月13日
傳統健美健體賽事多半會以性別為參賽者分類，不過13日登場的2024美力彩虹健美健體賽則以服裝分組，要讓不同性別、性傾向者都能以最舒適的狀態，展現身體肌肉線條。（彩虹平權大平台提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年4月13日
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（中央社記者吳欣紜台北13日電）健美賽往往將參賽者以男女性別分類較勁，性別團體今天主辦「美力彩虹健美健體賽」，改以服裝分組，讓各性傾向者都可以自己最舒適狀態，展現身體肌肉線條。

「美力彩虹健美健體賽」今天在國立體育大學室內網球館盛大展開，主辦單位包含彩虹平權大平台、拉茲夫健身工作室及焠齡運動空間等。

彩虹平權大平台今天發布新聞稿指出，為了讓「美麗」的想像跳脫以往，「美力彩虹健美健體賽」有別於傳統健美健體比賽以「性別」為主要的分類，改以服裝分組，不論是什麼樣的性別或性傾向，都可以選擇穿著海灘褲的「健體組」、穿著比基尼的「比基尼組」，或是穿著運動內衣的「運動內衣健體組」來競賽。

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彩虹平權大平台說，今年共有64名選手參賽，不分海內外、不分性別、不分性傾向的參賽者都一同在舞台上展現自信與美麗，而出身大嘻哈世代2的知名Rapper，Forty顏世琳也現場表演，為所有不分性別、不分性傾向的美力選手助陣。

彩虹平權大平台指出，美力彩虹健美健體賽讓不論什麼樣的性別或性傾向，都可以用自己最舒適的樣子，呈現身體肌肉線條的美與力。（編輯：吳協昌）1130413

#彩虹平權大平台
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