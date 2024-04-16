金馬童星謝玲玲回訪母校文化大學 憶影視華岡幫

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（中央社記者陳至中台北16日電）2次獲得金馬獎、以「婉君表妹」中童星著稱的謝玲玲近日回訪母校中國文化大學，她回憶當年影視圈「華岡幫」盛況，允諾未來會支持母校，邀集影視圈校友客串藝術學院各項演出。

文大今天發布新聞稿指出，文化大學戲劇系畢業校友謝玲玲昨天與美東校友會校友劉伊萍一同返回母校，與文化大學校長王子奇相見，表達感謝當年學校的栽培。

新聞稿表示，謝玲玲以電影「婉君表妹」出道，飾演主角夏婉君的幼年時期，獲得第4屆金馬獎最佳童星（此獎項已停辦），後又以「我女若蘭」拿下第5屆金馬獎最佳童星。她非常掛念學校的發展，回憶當時戲劇系培養無數優秀的影視圈人才，打響「華岡幫」的招牌。

謝玲玲指出，她願盡棉薄之力，未來只要學校有需要，願意客串演出，協助培養優秀人才，讓學弟妹能在社會發光發熱。

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文化大學藝術學院院長黃惟馨指出，藝術學院戲劇系今年滿招，校友的付出功不可沒。校內每一場演出，都有畢業學長姐們擔任幕前或幕後工作，一同指導學弟妹，希望未來有更多校友擔任特別演出嘉賓，讓每一場的演出更加精彩。

根據文大提供的資訊，演藝圈早期知名校友包括崔苔菁、張俐敏、隆龍、甄妮、林在培、張晨光、潘儀君等，近期有許瑋甯、施易男、樊光耀、房思瑜、曾昱嘉等。（編輯：戴光育）1130416