竹縣茄苳溪大量魚屍綿延2公里 環保局追原因

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣22日電）竹縣茄苳溪20日深夜被民眾發現有魚群暴斃，新豐鄉公所昨天派清潔隊撈除1噸魚屍，今天又有大量魚屍、綿延約2公里長。竹縣環保局說，初步查看溪水無異常，將驗是否含重金屬。

新豐鄉長徐煒傑今天接受中央社記者電訪表示，20日晚間接獲民眾通報，指住家附近茄苳溪有魚群暴斃，散發刺鼻惡臭，查看發現溪水出現大量白色泡沫，立即通報新竹縣府環保局人員到場稽查。

徐煒傑說，昨天上午已派清潔隊加班撈除超過1噸的魚屍，但今天上午又從上游漂來大量魚屍，往下游出海口綿延約2.2公里長，經清潔隊員努力，下午已清除完畢，但仍擔心上游還會有魚屍陸續漂到下游，將持續關注並派員清理。

竹縣府環保局長蕭宏杰向中央社記者表示，20日晚間10時許接獲通報立即派員到場查看，確認溪水中有出現泡泡，但當時因深夜，稽查人員無法到達污水放流口確認，沿線也未發現污水來源，昨天與今天上午都有再派員前往查看，均未發現異常。

蕭宏杰指出，為慎重起見，已將溪水取樣後送檢，確認是否含有重金屬，待檢驗結果出爐。（編輯：方沛清）1130422