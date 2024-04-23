巨型鱷龜現身中壢警費力捕捉 無人認領轉送收容

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（中央社記者葉臻桃園23日電）桃園市中壢警方今天指出，日前有巨大鱷龜出現在寧夏二街的路中央，員警耗費多時用木棍將牠頂進水桶帶回派出所。桃園市動物保護處表示，因無人認領，已將鱷龜送至專業收容場所。

桃園市政府警察局中壢分局今天向媒體表示，日前接獲民眾報案，有巨大鱷龜現身中壢區寧夏二街的路中央，由於鱷龜咬合力強、有一定危險性，讓民眾十分擔心。

警方指出，獲報後員警利用大水桶及木棍捕捉鱷龜，由於鱷龜體型大又重、力氣大且拚命抵抗，為了不傷到牠，花了好一陣子才成功用木棍將鱷龜頂進水桶帶回派出所，並通知桃園市動物保護處帶回。

桃園市動物保護處今天向中央社記者表示，鱷龜有危險性，並未開放民眾認養，此案在收容並公告7天後，因沒有民眾認領，已將鱷龜送至民間的專業收容場所。

警方指出，民眾若發現有流浪動物誤闖道路，致使有危害安全之虞時，可撥打1959動保處動物救援專線，或撥打110通報警察到場協助。（編輯：戴光育）1130423