更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

巨型鱷龜現身中壢警費力捕捉 無人認領轉送收容

2024/4/23 17:06（4/23 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市中壢區日前有巨大鱷龜出現在寧夏二街的路中央，員警耗費多時才用木棍將牠頂進水桶帶回派出所，因無人認領，已將鱷龜送至專業收容場所。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 113年4月23日
桃園市中壢區日前有巨大鱷龜出現在寧夏二街的路中央，員警耗費多時才用木棍將牠頂進水桶帶回派出所，因無人認領，已將鱷龜送至專業收容場所。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 113年4月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園23日電）桃園市中壢警方今天指出，日前有巨大鱷龜出現在寧夏二街的路中央，員警耗費多時用木棍將牠頂進水桶帶回派出所。桃園市動物保護處表示，因無人認領，已將鱷龜送至專業收容場所。

桃園市政府警察局中壢分局今天向媒體表示，日前接獲民眾報案，有巨大鱷龜現身中壢區寧夏二街的路中央，由於鱷龜咬合力強、有一定危險性，讓民眾十分擔心。

警方指出，獲報後員警利用大水桶及木棍捕捉鱷龜，由於鱷龜體型大又重、力氣大且拚命抵抗，為了不傷到牠，花了好一陣子才成功用木棍將鱷龜頂進水桶帶回派出所，並通知桃園市動物保護處帶回。

桃園市動物保護處今天向中央社記者表示，鱷龜有危險性，並未開放民眾認養，此案在收容並公告7天後，因沒有民眾認領，已將鱷龜送至民間的專業收容場所。

警方指出，民眾若發現有流浪動物誤闖道路，致使有危害安全之虞時，可撥打1959動保處動物救援專線，或撥打110通報警察到場協助。（編輯：戴光育）1130423

#桃園市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.59