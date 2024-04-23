聲音照相採購案傳遭疑涉弊 環部：將請第三方測試

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（中央社記者張雄風台北23日電）媒體報導，聲音照相採購案有標案方和檢驗方「球員兼裁判」的疑慮。環境部今天表示，設備正辦理驗收中，尚未結案撥款，也無標案涉弊情事；為求審慎，將請第三方機構進行測試。

媒體報導，國民黨立委廖偉翔22日指控，「歐怡公司」去年得標新台幣1878萬元「移動式聲音照相辨識系統」採購案，驗收的「凱鉅科技實業公司」都是同一批人，根本「球員兼裁判」。

環境部今天發布新聞稿表示，首先，歐怡公司承包「強化噪音管制措施及營建工程噪音改善」委辦計畫，此記畫針對噪音管制策略及措施進行研擬，與聲音照相設備採購標案無涉。

關於採購案部分，環境部表示正辦理驗收中，尚未結案撥款，設備也尚未移撥地方環保局使用，並無媒體所指標案涉弊。

環境部大氣環境司長張順欽告訴中央社記者，由於聲音照相極為重視設備儀器品質及準確度，因此設備驗收測試要求包括噪音測定儀器符合國家標準第1級標準，並要求廠商交貨前自行送驗系統比測並提供資料。

張順欽說明，110年10月採購第一批聲音照相設備，由經濟部標準檢驗局所委託財團法人台灣商品檢測驗證中心逐台檢測合格，系統比測依照國家環境研究院「機動車輛行駛噪音量測方法-影像輔助法」，於財團法人車輛研究測試中心執行驗證；設備已撥交地方政府進行執法。

第二批聲音照相設備採購設備規格參考第一批採購規格，去年7月11日邀請3名專家學者召開規格小組審查會議後研訂，公告後有2家公司投標，於同年10月31日以1878萬8000元決標於歐怡公司，採購設備過程公開透明。

第二批驗收測試部分，張順欽說，噪音測定儀器仍由台灣商品檢測驗證中心逐台檢測合格；而比測部分則在凱鉅車輛噪音檢驗室執行。

張順欽指出，由於全台僅車輛研究測試中心及凱鉅車輛噪音檢驗室此2處有協助執行驗證；就凱鉅檢驗部分，環境部會派員監督確認系統按照方法執行，設備運作正常；為求審慎，將再請車輛研究測試中心進行測試。（編輯：李亨山）1130423