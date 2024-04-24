電費漲 薛瑞元：衛福部無相關預算補貼所有醫院

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北24日電）國民黨立委陳菁徽今天在立法院質詢衛生福利部長薛瑞元，能否補貼不分層級醫療院所上漲電費。薛瑞元說，這預計從行政院撥補台電新台幣1000億元中支應，衛福部沒有相關預算。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天上午邀薛瑞元報告「非法網站創意私房案件，提出兒少性影像防制具體作為、檢討報告，並就兒童及少年性剝削防制條例修正方向」等議題，並備詢。

由於4月起電費調漲，中國國民黨籍立法委員陳菁徽質詢時替醫療院所請命，目前行政院僅定調全額補貼地區醫院上漲電費，其他醫院叫苦連天，醫療院所24小時用電，也牽涉醫療品質，尤其是急診或手術室，盼薛瑞元允諾所有層級醫療院所都能獲補貼。

陳菁徽以新光醫院為例指出，雖然衛福部統計電費只占1%至2%，醫院自行估算每年增加高達數千萬元費用，又因健保點值不足，院方必須大幅加薪才能留得住醫護人員。

薛瑞元表示，如果是屬於去年的健保點值部分，目前政府已撥補1到2季，3到4季結算完成，將比照辦理繼續撥補。

不過，在電費補助一事上，他強調衛福部沒有相關預算，而是行政院將撥補給台電新台幣1000億元，預計從這筆預算中補貼地區醫院電價，但沒有談到其他層級醫療院所，這要回到行政院撥款時討論。（編輯：陳清芳）1130424