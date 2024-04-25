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鄭成功誕辰400年 中華郵政8/16發行紀念郵票

2024/4/25 12:35（4/25 13:41 更新）
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2024台南建城400年，鄭成功同年也出生於日本九州平戶市。中華郵政台南郵局宣布，8月16日將發行「鄭成功400年誕辰紀念郵票」。中央社記者張榮祥台南攝 113年4月25日
2024台南建城400年，鄭成功同年也出生於日本九州平戶市。中華郵政台南郵局宣布，8月16日將發行「鄭成功400年誕辰紀念郵票」。中央社記者張榮祥台南攝 113年4月25日
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（中央社記者張榮祥台南25日電）2024台南建城400年，鄭成功同年也出生於日本九州平戶市；中華郵政台南郵局今天宣布，8月16日將發行「鄭成功400年誕辰紀念郵票」，擁有個人化郵票者將獲得1枚加蓋戳記郵票。

中華郵政台南郵局發布新聞稿指出，台灣60年代最夯的愛國獎券中，就是以鄭成功焚服起義為獎券封面，民國35年流通貨幣的舊台幣背面中心，也是以鄭荷海戰為主題，顯見鄭成功對台灣影響已深入百姓生活中。

因此，中華郵政8月16日將發行「鄭成功400年誕辰紀念郵票」，擁有個人化郵票者也將獲得1枚加蓋戳記郵票，以示紀念。

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此外，全國奉祀開台聖王鄭成功400年聯合春祭活動，預定4月28日在台南鄭成功祖廟舉行，屆時國內外70個宮廟團體、100尊神尊同祀，日本平戶市、馬來西亞檳城、菲律賓、中國廈門等逾3000名信徒也將齊聚一堂。

鄭成功祖廟表示，全國奉祀開台聖王鄭成功400年聯合春祭，將由行政院副院長鄭文燦主祭，荷蘭東印度公司派駐台灣末代總督揆一後代（第14代）也將向鄭成功致意。（編輯：黃世雅）1130425

#中華郵政
#鄭成功
#鄭文燦
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