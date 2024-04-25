台南五月音樂季5/4登場 28組樂團熱力開唱

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市長黃偉哲今天宣布，第23屆「2024 Tainan May Jam 台南五月音樂季」，5月4、5日連續2天在新化虎頭埤風景區登場，邀來28組在台各國音樂表演者及在地獨立樂團熱力開唱。

黃偉哲今天在「2024 Tainan May Jam 台南五月音樂季」宣傳記者會指出，五月音樂季讓台南古城有更多新的詮釋，不講求商業性，留給獨立樂團表演舞台，也受到廣大年齡層樂迷喜愛，一辦就持續23年，讓樂迷體驗多元音樂。

黃偉哲特別提到音樂季所在的虎頭埤，是台灣的第一個水庫，至今有超過150年歷史，在最古老的水庫，上演最新、最多元音樂，歡迎大家一同來欣賞。

台南市政府觀光旅遊局新聞稿指出，台南五月音樂季邁入第23屆，今年從逾240組報名樂團精選28組，涵蓋日本樂團及來自英國、加拿大、美國、德國、澳洲、尼加拉瓜、薩爾瓦多、哥倫比亞、菲律賓等10國定居台灣的團員，再加上台灣獨立樂團，音樂性多元豐富，橫跨民俗、流行、搖滾、龐克、民謠等。

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觀旅局表示，為提供便捷往返交通服務，活動兩日從中午11時到晚間10時，每逢整點在台南轉運站（公園路）安排有往返虎頭埤活動現場的免費接駁巴士，民眾可多加利用。

可順遊新化老街逛古蹟、最美的新化果菜市場採買新鮮水果、左鎮月世界欣賞白惡地形自然山景、二寮觀日出、山上花園水道博物館、南科考古館、楠西梅嶺風景區登山健行或參加賞螢活動，享受台南特有自然人文風光。更多活動資訊至台南旅遊網（www.twtainan.net）或台南五月音樂季官網（www.mayjam.com）查詢。（編輯：孫承武）1130425