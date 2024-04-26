國3中寮隧道爆偷工減料 高公局：依規向廠商扣罰

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（中央社記者余曉涵台北26日電）國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道位於車瓜林及旗山2個活動斷層帶，高公局106年啟動改善工程，卻傳出該工程偷工減料。對此，高公局回應，會依照契約予以扣罰、追償相關損失金額。

國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道位於車瓜林及旗山2個活動斷層帶，於93年完工通車後，因斷層持續活動造成隧道內路面擠壓隆起及高架橋端伸縮縫擠壓損壞，為確保高速公路及用路人安全，高速公路局啟動拆除橋隧、改建路堤改善工程。

高公局今天發布新聞稿表示，改善工程106年3月15日開工，並於109年4月30日竣工，109年間辦理工程驗收階段，遭檢舉中寮隧道北洞口上方邊坡第4階岩栓有長度不足的狀況。

高公局指出，秉持品質至上及勿枉勿縱精神，即會同高雄市調查處進行現場品質驗證並協助調查，續為確認整體邊坡岩栓施工成果，另外，進行全區邊坡岩栓品質調查及驗證作業，相關驗證方式及成果經請第三公正單位中華民國大地工程學會審定，整體邊坡現況符合安全規範標準。

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不合格部分亦已要求施工廠商確實改善完成並檢驗合格，期間經歷多次颱風豪雨來襲，以及111年9月18日台東關山大地震、113年4月3日花蓮大地震，均未發生致災情形，高公局持續進行邊坡穩定監測工作，依監測結果顯示中寮隧道北洞口邊坡仍屬穩定狀態。

高公局表示，有關檢調單位偵辦並起訴工程施工廠商及監造單位，除積極提供資料配合司法單位調查外，亦依契約規定予以扣罰、追償相關損失金額，刻正依採購法及工程會規定檢討廠商涉及採購法101條事實與依據，後續將依檢討結果處置。（編輯：陳政偉）1130426