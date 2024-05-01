五一勞工遊行下午登場 號召4000人上街頭

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）今天是五一勞動節，勞工團體將舉辦勞工大遊行，中午將先在凱道集結並遊行至立法院，預計有4000名勞工上街，要求政府及三黨修法改善勞動環境，提升勞動保障及勞權。

一年一度勞工大遊行中午將在凱道登場，勞工團體五一行動聯盟今年以「連續執政無蜜月，國會修法挺勞權」為主軸，預計號召4000名勞工上街頭。

五一聯盟表示，今天遊行下午1時將先於凱道集結並說明五大訴求，包含薪資提升要落實、工作權利要保障、集勞關係要升級、退休權益要安心以及醫護血汗要解決以及16項具體修法建議，並演出「修惡三」舞蹈以及「勞動法令要修繕/善」行動劇。

後續，遊行隊伍也分成3個大隊，預計下午1時30分從凱達格蘭大道出發，行經中山南路、濟南路，最後在立法院前集結。

五一行動聯盟指出，在立法院前也將有滾「藍綠白」大球集體行動，並邀請立院三黨代表上台回應聯盟修法訴求。

五一聯盟表示，副總統賴清德當選總統且將於20日上任，民進黨連續執政不應有空窗期，在國會三黨不過半下，應落實對勞工承諾，完善各項保障勞工法律。（編輯：方沛清）1130501