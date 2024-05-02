手術遇地震X光機被震壞 台大醫院零輻射完成

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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）0403花蓮強震全台受影響，台大醫院有1名心律不整女性患者排定當天動手術，未料2台X光機都被震壞，但這名患者若取消手術恐對病情不利，最終以零輻射方式完成電燒治療。

主刀的台大醫院心臟內科醫師游治節今天在「心臟內超音波輔助零輻射心導管電燒手術 心房顫動患者的福音記者會」中簡報，分享這段驚險過程。

游治節說明，心房顫動的電燒手術主要在左心房執行，操作上必須從右心房穿過心房中膈，將導管送入左心房後，進一步診斷及治療，傳統上是利用X光透視，透過導管與心臟陰影或是顯影劑呈像的相對位置，以完成穿刺動作。

近年來因心臟內超音波的興起，游治節表示，台大從2023年開始推動以心臟內超音波輔助，進行零輻射心房顫動電燒，到今年3月底已有至少40名病患使用這樣的方式完成手術，免去輻射暴露的致癌風險。

她分享1名在4月3日花蓮強震當天驚險完成手術的個案，是1名年輕女性心律不整患者，近期頻頻發作跑急診，沒想到遇全台大地震，連導管室的2台X光主機都被震壞，她親自到急診跟病患溝通，說明醫療團隊從未在沒有X光機備援下進行手術，最後經病患同意後動刀，最終順利完成。

心血管中心主任高憲立說明2種輔助手術定位的差別，就像在一個房間內摸索，一定要有視覺訊號才能判斷位置，X光利用透視、心內超音波則是超聲，都能提供環境辨識。

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高憲立強調，X光當然有好處，壞處更多，不只是病人本身要接受輻射，現場所有醫護等相關人員都暴露在相關職業風險中，這種沒有輻射的手段，對病人、醫護都是福音。

台大醫院院長吳明賢指出，零輻射手術已是成熟的技術，提升安全性跟品質，在國外，像鄰國的韓國跟中國都已經給付，但在台灣，健保僅針對複雜性復發的病患給付，如果是初次手術者仍須自費醫材，期待未來健保能在經過審慎的成本分析後，擴大納入給付範圍。游治節補充，自費約新台幣10萬元。（編輯：李亨山）1130502