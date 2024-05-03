北市國小爆體罰學童臀部瘀血 人本：施暴有前例

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（中央社記者陳至中台北3日電）北市某國小教練遭爆體罰學童，導致臀部瘀血。人本基金會今天表示，該校羽球隊有對學童施暴的前例，呼籲台北市府逐一、擴大調查，並追究校方的疏失。

有家長在臉書上發文表示孩子被教練用掃把木柄體罰，打到臀部瘀血。台北市長蔣萬安今天表示，已讓當事人停止到校、接受調查，校方也將召開緊急校務會議討論後續處理。

人本教育基金會今天發布新聞稿指出，事發的國小羽球隊，並不是第一次發生體罰事件，民國111年9月同一名教練（當時是體育班導師）因推打、打巴掌，導致學童多處抓傷和紅腫，內心創傷更須心理諮商，後經家長提告，被台北地檢署起訴傷害罪和強制罪，目前在台北地方法院審理中。

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人本指出，當時校方認定「事發起因係基於教師維繫學童校園安全之義務」，沒有送不適任審議，而僅以成績考核懲處。北市教育局審查也只看程序，放任學校包庇教師。

人本表示，北市教育局當時如果有擴大調查，就可避免現在的孩子受害。如今又發生體罰爭議，應立即逐一調查羽球隊學童是否曾受暴力或不當對待，且教育局不能僅審查程序，更要對內容實體審查，調查校方是否有知情未通報、未處理；同時檢討校方在保障兒童安全上的疏失，提出具體改善方案。（編輯：陳政偉）1130503