強化護理留任 蔡總統：衛福部提4年115億元計畫

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）總統蔡英文今天出席國際護師節聯合慶祝大會，細數執政8年來所推動護理相關政策，並提到衛生福利部已提出4年115億元公務預算，持續擴大護理投資，強化人才培育與留任。

每年5月12日是國際護師節，國際護師節聯合慶祝大會今天下午在台北國際會議中心登場，蔡總統、行政院長陳建仁等人出席，整場活動由6名「男」丁格爾領軍步上舞台，在象徵薪火相傳的傳光儀式中開始。

蔡總統說，向全國護理人員表達最深敬意與謝意，特別恭喜今年21名得獎者，及現場1100多名服務超過25年以上的資深護理人員。

「感謝各位努力付出，守護台灣民眾健康。」蔡總統指出，護理工作是醫療體系重要一環，政府這8年來持續努力推動各項政策，希望給護理人員更多支持。

蔡總統舉例如2016年起，政府每年挹注約新台幣20億元，用於護病比連動加成，並額外挹注經費調升住院護理費，2022年行政院核定調漲公立機構、醫療機構的護理夜班費。

蔡總統還提及，從今年開始，除醫院原本提供給護理人員的夜班費，再由政府額外提供獎勵津貼，直接撥付給護理人員，提升整體護理薪資，且三班護病比新制已在今年3月1日上路，同時將持續推動三班護病比入法。

談到行政院在去年9月28日通過訂定三班護病比、醫院護理人員夜班留任獎勵等12項策略計畫，蔡總統說，衛福部已經提出4年115億元公務預算計畫，持續擴大護理投資，強化人力培育和留任，留任護理人員改善職場環境，這是政府重要目標。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳會後接受媒體聯訪說明，去年9月28日行政院核定12項策略，但公務系統預算有一定爭取程序，目前已提送其中3項計畫預算，將分4年執行、共115億元，若爭取成功，預計明年上路。

首先是三班護病比先達標醫院獎勵，蔡淑鳳解釋，希望更快落實三班護病比的標準，再來是護理新手臨床教師制度，符合資格者即可擔任臨床教師，協助護理新手適應職場。

第3項計畫為行政院層級的友善醫院護理職場環境典範獎。蔡淑鳳說，每家醫院的留任、聘任，都有不同需求，盼全台480多家醫院勇於創新，依照實際需求狀況提出有效留任方法，透過獎勵引領進步。（編輯：管中維）1130509