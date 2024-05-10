藍委要求腸病毒疫苗公費施打 減輕育兒家庭負擔

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（中央社記者范正祥台北10日電）近期腸病毒疫情呈上升趨勢，國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、林沛祥今天在立法院共同召開記者會，要求衛福部應將腸病毒疫苗納入公費施打，減輕育兒家庭負擔，善盡政府照護孩童的責任。

羅廷瑋表示，為預防腸病毒，許多家長都會帶嬰幼兒施打腸病毒疫苗，但目前一劑腸病毒71型疫苗，自費要價新台幣4000元，更依廠牌不同，施打最少都2-3劑，對於家長而言是負擔，盼衛福部將腸病毒疫苗納入公費施打範圍。

黃健豪指出，據統計全國0-5歲幼童約百萬人上下，若全面實施公費疫苗，估計對於財政並不會增加太沉重的負擔。他呼籲衛福部除了對於近期腸病毒疫情呈上升趨勢要嚴陣以待，也應研議公費腸病毒疫苗施打。

廖偉翔建議，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，應盡速召開臨時會，把「腸病毒A71型疫苗納入公費施打範圍」一案納入討論事項並且研議通過，以保障幼童健康權益，也減輕家長的經濟負擔。

林沛祥說明，目前市面上的腸病毒疫苗僅能以自費形式施打，他也主張應該將腸病毒相關疫苗納入公費疫苗範圍。

為了避免腸病毒疫情擴散，林沛祥等立委今天在記者會上也共同呼籲，民眾要加強自我防護意識，勤洗手、保持環境清潔，避免共食並關注食品安全問題，以確保個人和家人的健康安全。（編輯：張若瑤）1130510