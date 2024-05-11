北分署開辦研習專班 助青年創業做頭家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北11日電）畢業季即將來臨，創業是青年職涯選項之一，勞動部勞動力發展署北分署將開辦青年創業研習專班，並提供職涯適性探索諮詢服務，幫助青年釐清特質、降低風險，成功做「頭家」。

創業的道路除了需要具備豐富的知識和實戰經驗，在創業前先審視自己的內在特質也至關重要，而隨社會趨勢發展越趨多元，創業也成為青年的職涯選項之一。

勞動部勞動力發展署北分署今天發布新聞稿指出，為協助青年穩健創業，17日至19日將開辦青年創業研習專班，將邀請學界、業界專家授課。

北分署表示，課程涵蓋「勞動法令及權益」、「創業知識與創新思維」、「創業個案與潛在市場分析」以及「計畫書撰寫實務」等四大主題，包含從勞動法令、創業評估、公司登記、財務規劃、經營管理等基礎面向，到擬撰營運計畫、申請創業貸款、行銷推廣等。

北分署說，創業專班課程規劃務實緊湊，能協助初次創業青年全盤了解創業過程，奠定創業經營管理基礎，後續也將安排前往創業鳳凰店家見習交流，透過前輩的經驗分享，降低創業風險。

北分署指出，青年職涯發展中心YS的職涯導師，也將進場同步為青年提供「個人職涯適性探索」的一對一諮詢服務，透過個性分析、目標設定和職涯規劃，引導青年創業者正確理解自己的興趣、能力和價值觀，找到最適合自己的創業領域。

北分署說，青年創業專班將於17日至19日開課，課程完全免費，歡迎29歲以下有意創業青年報名。（編輯：李亨山）1130511