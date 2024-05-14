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楊長鎮視察崙背國小 肯定沉浸式教學傳承詔安客語

2024/5/14 16:31（5/14 16:36 更新）
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客委會主委楊長鎮（右2）14日到雲林縣崙背國小附設幼稚園關心學習狀況，跟著幼童們學習用詔安客語唱童謠「西北雨」，幼童們也贈送自製卡片表達謝意。 中央社記者姜宜菁攝 113年5月14日
客委會主委楊長鎮（右2）14日到雲林縣崙背國小附設幼稚園關心學習狀況，跟著幼童們學習用詔安客語唱童謠「西北雨」，幼童們也贈送自製卡片表達謝意。 中央社記者姜宜菁攝 113年5月14日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）雲林縣崙背國小將詔安客語以沉浸式教學方式，融入校園藝術走廊和課程，並向下延伸到幼稚園，客委會主委楊長鎮今天視察，肯定學校用心傳承母語。

楊長鎮一行人下午先到崙背國小附設幼稚園，跟著幼童們學習用詔安客語唱童謠「西北雨」，再到國小聽學生用詔安客語講故事。隨後參觀校園藝術走廊，介紹詔安客家的開口獅、水汴頭「跌米籮」、摜雞酒等獨特文化。

楊長鎮表示，崙背是台灣詔安客語的首都，保存最完整，也形成完整的聚落，老一輩仍然使用詔安客語。客委會長期與崙背鄉各國小合作，過程中看到在地居民和學校老師通力合作搶救母語，畫面相當感動。

楊長鎮看到教學現場有感而發，崙背鄉延續詔安客語文化有希望，感謝學校、家長和地方鄉親共同努力。

崙背國小校長李秉承指出，詔安客家人是國內人數較少的客家族群，主要聚落分布在崙背、二崙、西螺等地區，學校有600多名學生，3成多學童有詔安客家人背景，但真正會說客語不到1成。

學校利用空間培訓學童客家語文朗讀、歌謠及舞蹈等多方面才藝，同時沉浸式教學方式，透過體驗課程，傳承詔安客語及文化。（編輯：郭諭儒）1130514

客委會主委楊長鎮（中）14日視察雲林縣崙背國小客語教學後有感而發，崙背鄉延續詔安客語文化有希望，感謝學校、家長和地方鄉親共同努力。中央社記者姜宜菁攝 113年5月14日
客委會主委楊長鎮（中）14日視察雲林縣崙背國小客語教學後有感而發，崙背鄉延續詔安客語文化有希望，感謝學校、家長和地方鄉親共同努力。中央社記者姜宜菁攝 113年5月14日
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楊長鎮
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