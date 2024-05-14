首季旅館平均房價3135元 較112年同期貴107元

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）交通部觀光署今天公布今年第1季旅館整體住客人次約1697萬，較112年同期增加35萬人次，整體平均房價為每晚新台幣3135元，較112年同期貴107元 ，主要是物價上漲等因素。

觀光署發布新聞稿說明，113年第1季旅館業市場熱絡，整體住客約1697萬人次，較112年同期增加約35萬人次，略增0.02%。觀光旅館及一般旅館的整體客房住用率46%，以個別縣市來看，以台北市60.5%居冠，新北市及台南市位居第2及第3，分別為51.3%及51%。

不少民眾抱怨台灣旅館房價太高，但觀光署統計，今年首季旅館業整體平均房價為每晚3135元，較112年同期3028元，增加107元（成長3.4%）。

觀光署說，「平均房價」計算方式為：客房收入/客房住用數，以價格區間比例而言，113年第1季共3440家旅館，其中約80%（共2722家）低於平均房價，約35%（共1193家）座落於1500元至2500元區間，顯示市場呈分眾化趨勢，包含小資平價與高級奢華等不同服務內容。

根據觀光署的資料，至4月底，台灣旅館家數減為3324家，其中國際觀光旅館有72家，一般觀旅館46家，其他為一般旅館。

觀光署檢視旅館業平均房價上漲原因，包含物價成長、基本工資漲幅、電價上漲、產業缺工、活動辦理及營運模式改變等，皆影響旅館房源提供及經營成本。

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觀光署說，以平均消費者物價指數（CPI）觀察，113年第1季平均消費者物價指數漲2.34%，其中服務類即上漲2.62%，顯示整體物價漲幅致經營成本均不斷提升。

觀光署推出優宿專區，超過600個優惠住宿方案供民眾參考，相關資訊可於台灣旅宿網「優宿專區」查詢；鼓勵旅宿業者提供平日住宿、跨業合作、優惠促銷等方案，消費者利用平日出遊住宿，較能享受實惠價格及舒適的旅遊環境。（編輯：陳清芳）1130514