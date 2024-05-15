南化水庫堰頂增高環差過關 加強越域引水生態監測

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（中央社記者張雄風台北15日電）環境部環評大會今天審查南化水庫溢流堰頂增設活動堰環差案。環委提醒，越域引水可能造成魚類跨域影響，因此建議加強生態監測並提報告；會議建議本案補充修正後通過。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第13次會議，審查「南化水庫計畫檢討報告9 .環境影響評估環境影響差異分析報告（溢流堰頂增設活動堰）」。

開發單位台灣自來水股份有限公司表示，透過南化水庫溢流堰頂增設活動堰，水庫蓄水容量增加923萬立方公尺，對區域水資源供給有重大助益；考量近年極端氣候旱澇加劇，本計畫可提升南部地區供水韌性。

環評委員提醒，施工機具至少70%取得自主管理標章，確認氮氧化物排放增量能符合空氣品質標準；另外加強壩體周圍影響程度較高的地質敏感區邊坡穩定。

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其中，環委特別關心「越域引水」的情況，會造成高屏溪、曾文溪兩流域的獨特水域生物發生爭奪地盤的情況，可能會有原生同屬不同種的保育類魚類互相影響，這些資料「翻圖鑑也找不到」；強調後續應針對物種監測。

因此會中建議，就簡報中所提出「推測高身鯝魚因甲仙堰引水而由旗山溪進入後堀溪及南化水庫」情形，請開發單位加強後堀溪上下游流水區魚類生態監測，並將監測報告送環境部。經開發單位確認後，環委建議本案補充修正通過審查。（編輯：李亨山）1130515