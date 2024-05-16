全國政府機關首例 原民會多語同步口譯會議室啟用

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）原民會今天正式啟用同步口譯設備會議室，包含原住民族語及台語、客語等，並補助8個公所、代表會建置。主委夷將．拔路兒Icyang Parod表示，這是政府首例，有助推廣使用國家語言。

原住民族委員會今天舉辦記者會，宣布行政院新莊聯合辦公大樓北棟1024會議室正式啟用同步口譯設備會議室，今天的現場計有阿美族語、鄒族語、布農族語、賽德克族語、排灣族語、魯凱族語、台語及客家語等8種語言口譯人員，運用新建置之口譯設備進行同步口譯，引領國家推動語言友善環境。

夷將．拔路兒指出，原民會率先建置永久性同步口譯設備會議室，讓行政院新莊聯合辦公大樓成為政府機關具有多語同步口譯設備會議室的首例，未來也將提供大樓內各進駐機關使用、共享資源。

他也說，依據「原住民族語言發展法」及「國家語言發展法」的規定，政府機關設置同步口譯設備有其必要性，具有帶頭作用，有助於推廣使用國家語言。

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原民會補充，為了鼓勵原住民族行政機關打造族語使用環境，民國112年推動「原住民族地區鄉（鎮、市、區）公所族語口譯設備補助計畫」，已補助新竹縣五峰鄉、苗栗縣南庄鄉、南投縣信義鄉、屏東縣三地門鄉、泰武鄉及春日鄉、台東縣東河鄉及延平鄉等8個公所及代表會，建置同步口譯設備會議室。

原民會期許，以上作為能夠帶動更多民意機關，包含立法院、議會、代表會及原住民族行政機關，推廣族語的使用與傳承。（編輯：陳政偉）1130516