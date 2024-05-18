捷運萬大線土城高架段流標 雙北將檢討原因再招標

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（中央社幾者黃旭昇新北18日電）捷運萬大線土城高架段標，16日流標，台北市府捷運局將檢討預算後重新招標；新北市捷運局今天表示，將與北市捷運局進一步檢討流標原因、市場行情後，再上網招標、期望能決標。

台北市府捷運工程局16日以新聞稿表示，北市捷運局施工的萬大線（新北稱捷運土城樹林線）第二期工程，CQ880B區段標土城段工程，16日開標，因無廠商投標而流標。

新北捷運局說，捷運土城樹林線（萬大線2期）招標，原先拆分為CQ890樹林段與CQ880土城段2個土建區段標。其中樹林段歷經5次流標，終於在2022年8月以180億餘元標出，但施工困難的CQ880土城段，包含高架段與工程較複雜的地下段，先歷經4次流標。

為順利招標，台北市府捷運局又拆為地下段CQ880A區段標，及高架段CQ880B區段標。其中，CQ880A區段標歷經4次流標，在去年12月以115億餘元決標。CQ880B區段標（土城高架段），工程內容包含土建及水電環控工程，今年3月29日公告招標，於5月16日開標，招標預算約107餘億元，是拆開招標後，第一次流標。

台北市捷運局二工處說，受營建市場有多件大型工程同時推出，廠商承攬能力趨於飽和，且近年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及國際局勢影響下，造成勞工短缺、工資與大宗材料價格飆漲，與對未來風險不確定性等多項不利因素，影響廠商投標意願。

對於土城高架區段標（CQ880B）於16日流標，新北捷運局會再與負責招標的台北市捷運局，進一步檢討流標原因、市場行情等因素後，將再度上網招標。

新北捷運局說，提送修正財務計畫期間，以採取保留決標方式，同步作業縮短時程，期能早日決標、早日全線動工，與中和新蘆線迴龍站相接。（編輯：林恕暉）1130518