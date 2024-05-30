各地偏熱高溫上探33度 南台灣降雨機率增

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（中央社台北30日電）中央氣象署指出，今天中南部及東南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，越往南降雨機率越高；預測西半部地區高溫可達攝氏33度，東半部約30度左右，感受溫暖偏熱。

氣象署表示，今天東北季風減弱，台灣附近轉為偏南風，水氣也增多，中南部及東南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，越往南降雨機率越高，其他地區大多為多雲。

另外，午後因對流發展旺盛，各地有局部短暫雷陣雨，並可能伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風，尤其以山區雨勢較明顯，易有局部大雨發生的機率。

溫度方面，氣象署指出，由於環境轉為暖濕的偏南風，預測西半部地區高溫可達33度，東半部約30度左右，感受溫暖偏熱，低溫為24至26度。

氣象署表示，今年第1號輕度颱風「艾維尼」今天凌晨2時中心位於台北東北東方約1250公里的海面上，向東北轉北北東朝日本東南方海面前進，對台灣天氣沒有直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天南方雲系北移，高屏空品區位於迎風面，擴散條件佳，雲嘉南以北位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

其中，高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：戴光育）1130530