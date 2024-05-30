女品嘗蛋糕吃到蟑螂 嘉市衛生局開罰停業4天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）嘉義基督教醫院前1家蛋糕麵包店的蛋糕，今天有市民PO網吃到蟑螂，嘉義市衛生局稽查又發現地上有蟑螂屍體，且作業台下方髒亂，除處罰鍰外，責令業者即日起停業4天。

這名女網友在臉書（Facebook）社群「爆料公社」PO文，指29日至嘉義基督教醫院前的蛋糕店買巧克力蛋糕，回家後，連同打包好的塑膠袋直接放入冰箱冷藏，今天凌晨將蛋糕拿出來品嘗，剛咬一口卻聽見「卡滋」聲音，將口中蛋糕吐出來，卻看見被咬碎的大蟑螂，當場多次刷牙，心中還是有陰影。

嘉義市衛生局發布新聞稿指出，從社群網站上發現這家蛋糕麵包店的蛋糕有蟑螂，前往這家蛋糕麵包店製造工廠進行稽查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局表示，查核結果，發現地上仍有蟑螂屍體蹤跡、作業台下面有菸蒂及烤盤置於垃圾桶上方等不符食品良好衛生規範準則缺失。將依違反食品安全衛生管理法規定裁處新台幣6萬至2億元罰緩外，並依相關規定，責令業者即日起暫停作業4天。

衛生局指出，業者應加強清潔消毒直到衛生改善完成，且經衛生局複查合格後才能營業，若業者仍未改正將持續開罰。（編輯：謝雅竹）1130530