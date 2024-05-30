衛福部：輸液不能短缺 專案進口經合法程序

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）衛生福利部次長林靜儀今天重申，輸液絕對不能短缺，專案進口經合法程序，也通過共擬會議決議，當務之急是讓供需平衡，若廠商願提供更低價、更快速到貨，「派車接來簽約」。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，近期因嚴重違反PIC/S GMP，加上許可證到期，獲展延之前不得製造。衛生福利部日前預估，統一以500cc單位換算，6月約有110萬袋缺口，7月起則每個月須補足150萬袋。

為避免輸液供應問題影響民眾就醫權利，健保共擬會29日同意啟動緊急專案進口，第1批預計6月10日前到貨，由食藥署評估專案期長短，健保在專案期間將以平時價格2至3倍支付。

林靜儀連日在臉書說明相關處理進度。她今天晚間接受媒體電訪強調，衛福部是公開徵求，並找願意幫忙專案進口的廠商洽談，專案進口經合法程序進行，也通過共擬會議決議，若有廠商可提供更低價格，且能以最快速度供貨，「我們一定派車接來談。」

林靜儀表示，從永豐出現問題開始，均有提醒醫院在西藥供應資訊平台填報狀況，媒合率幾乎都是9成以上，若是永豐的合約戶，會從永豐現有庫存支應。

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至於非永豐合約戶，林靜儀說明，將協調其他廠商供應；有醫院反應廠商不願出貨，其實是因為食藥署控貨中，最怕單一醫療院所大量庫存，結果其他醫療院所告急，這樣絕對不行，要共體時艱。

「這也是為什麼要抓在6月10日前，趕快讓第1批專案進口輸液到貨。」林靜儀表示，一批接著一批，才能讓整個供需穩定，現在還是靠永豐庫存在撐，總有消耗殆盡一天，雖然目前國內至少5家廠商全力配合加班增產，但畢竟永豐市占率7成，當務之急是讓供需平衡。（編輯：吳協昌）1130530