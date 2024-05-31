台大新版畢業證書 教務會議敲定中文採民國紀年

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（中央社記者陳至中台北31日電）台灣大學新版畢業證書的設計美觀引起學生反彈。今天召開的教務會議敲定採中英合併、直式版本，且中文字採民國紀年，英文字採西元，將於明天校務會議中報告，預計9月發放。

台大去年12月召開校務會議時，學生代表提出臨時動議，認為新版畢業證書審美過於獨特，中英文字擠在一起難以閱讀等，要求改善。校方則主張中英文並列的證書，更方便到海外求學或求職，但同意改善字體、編排，讓證書更為簡潔和美觀。

歷經多次會議討論，台大今天召開的教務會議，學生會、教務處各提出版本，最後經由投票，決議採中英合併、直式，並保留邊框設計。

台大政治系教授蘇宏達去年12月曾在臉書發文，質疑新版證書刪除民國紀元「怪怪的」。校方後續提出的版本，畢業證書上中文字採民國，英文字採西元，兩者並列。今天教務會議敲定的版本，仍維持這樣的作法。

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校方表示，明天召開的校務會議，教務處還會再「報告」畢業證書案，但應不會再投票。新版本的畢業證書於113學年度（今年9月）開始適用，約有10名碩博士生因趕不上在暑假（7、8月）畢業，9月開學後才滿足畢業條件，會是第1批拿到新版證書的學生。112學年度的畢業生仍使用舊版本。

另外，台大教務會議去年通過「國立台灣大學精進學位論文品質實施辦法」，要求各系、所、學位學程建立論文內容相似度比對機制，並訂出每名教師可指導研究生上限。教務處追蹤，目前還有約10個系所尚未公告。（編輯：管中維）1130531