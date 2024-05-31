本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

出境前預購免稅品 財部：6/1起開放線上結帳

2024/5/31 16:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北31日電）鑑於近年網購盛行，財政部表示，免稅商店市區預售中心將開放網路銷售結帳服務，有出國規劃的民眾未來可在線上先預購商品，並提供護照與登機證相關資訊，免親赴預售中心結帳，新制6月1日生效。

財政部關務署修正「免稅商店設置管理辦法」，新增免稅商店的市區預售中心，可提供網路銷售結帳服務。官員指出，主要考量是隨科技日新月異及網路普及化，民眾消費模式已從傳統實體店面，逐步轉變為網路購物型態。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

財政部關務署官員表示，現在民眾若想在出境前「預購」免稅商品，比如香水、精品等，就算在免稅店購物網看中了商品、加入購物車，也要到免稅商店市區預售中心，出示護照、登機證或登船證等，才能結帳付款，並在出境時於機場或港口領貨。

關務署官員指出，新制6月1日生效後，民眾將可在線上預購結帳、上傳護照與登機證相關資訊，無須再到免稅店市區預售中心現場結帳；官員強調，新措施實施後，對免稅貨物管控力道會一樣嚴謹。（編輯：張均懋）1130531

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.40
更多編輯台推薦新聞：