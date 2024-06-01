台大將建全台最大3752床宿舍 學生憂機車位不足

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（中央社記者陳至中台北1日電）台灣大學今天宣布將打造全台最大的3752床學生宿舍，採3座飛翼造型，以空橋相連，將是採光充足、四合院形式的「垂直村落」。不過學生擔心機車位不足，設計師承諾會再和校方評估。

設計師林洲民今天受邀到台大校務會議報告「國立台灣大學學生宿舍統包工程」，基地位於基隆路與辛亥路交叉口附近，預估經費新台幣43.3億元，爭取在台大百歲校慶（117年）前取得使用執照。

林洲民表示，宿舍設計一反傳統的H型配置，採取3座飛翼造型，A、B、C館以空橋相連，設有交誼廳、祈禱室、健身房、韻律室、桌球室等，學生使用公共空間百分比總計高達45.29%，達到國內外學生宿舍的最高標準。

新規劃的宿舍有2人房、4人房，其中2人房是套房設計，每房都有淋浴間和廁所。另外交誼廳將有簡易廚房、餐桌椅和電視，但考量安全不設置明火，而是以電磁爐、微波爐、電鍋等用電設備為主。

今天的校務會議上，多名師生代表擔心宿舍內的機車位太少。林洲民則認為宿舍自行車位的需求會大於機車位，畢竟台大校園內不能騎機車，目前宿舍規劃汽車停車位232輛、機車位350輛、自行車位2390輛（包含Youbike公共自行車位75輛）。

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一名學生代表舉手發言指出，台大校園內雖然看不到機車，但學生仍有騎乘的需求。他目前住的校內宿舍，最近的機車停車場是在1公里外，且台大校園廣大，不是每一個地方都有捷運。

林洲民則承諾，未來幾個月會再和校方團隊討論，評估學生機車的數量和需求。校長陳文章表示，學生都很期待宿舍完工，但對台大來說，不只是要完工而已，在安全、交通等都要符合法規，更是要達到其他學校都比不上的規格。（編輯：李錫璋）1130601