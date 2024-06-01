大溪漁港鳳頭燕鷗喉頭卡魚線 鳥友籲重視海廢問題

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）宜蘭大溪漁港近來有隻鳳頭燕鷗的喉嚨卡著1根魚線，嚴重影響覓食，也無法搶救。台灣野鳥保育協會呼籲各界應重視海洋廢棄物問題。

海廢問題近來持續存在，影響動物生存。大溪漁港就曾有鳥友拍到一隻鳳頭燕鷗的嘴喙卡住果凍蓋，導致無法覓食。當地也曾出現一隻鳳頭燕鷗疑似在俯衝抓魚時，遭塑膠袋套住頭部，鳳頭燕鷗不斷甩頭求生，所幸最後順利掙脫塑膠袋束縛。

過去在基隆市正濱漁港空中，也曾出現鳳頭燕鷗的脖子掛著飲料杯蓋，鳥友研判牠當時誤以為杯蓋是食物，俯衝覓食時頭部穿過杯蓋，觀察雖沒有影響覓食，但逆風時恐影響飛行。這些可憐的夏候鳥，每年都在漁港上演生態哀歌畫面。

今年5月底，又有鳥友在大溪漁港攝影時，發現1隻鳳頭燕鷗疑似誤吞魚鉤，魚線沿著黃色嘴喙垂落下來，長度甚至比鳥體還長，鳥友試圖伸手救援，但因牠尚有飛行能力，加上警戒心強，稍微靠近就飛走，愛莫能助。

台灣野鳥保育協會理事長蔡秋雄今天告訴中央社記者，海廢問題日益嚴重，港口或是出海口常有釣客隨意丟棄剪下的魚鉤、魚線，之後被鳥類啄食吞下肚或卡在嘴邊；海面上漂浮的寶特瓶蓋、塑膠製品等只要反光，也常被鳥類誤認是魚蝦貝類，俯衝覓食一口吞下造成死亡，尤其目前是鳥類繁殖高峰期，鳥類常因迫切覓食需要而搶食。鳥類誤食海廢時，很難救援，僅能回到教育層面，呼籲大眾守護環境生態。

他說，部分企業、機關雖發揮責任發動淨灘活動，但這只是一時，遠不及民眾持續污染海洋的速度，期盼透過生態教育宣導，喚醒各界重視，不要隨意棄置的漁具、塑膠垃圾，因為這些都可能成為生態殺手。

宜蘭縣政府農業處表示，民眾看到類似情況可撥打1999通報縣府誘捕救援，但因常見鳥類還會飛，誘捕不容易，過去相關救援成功案例不多，還是呼籲民眾不要亂丟垃圾而造成生態危害。

據海洋委員會海洋保育署資料，鳳頭燕鷗在台灣為夏候鳥，體長43至53公分，常出現於河口、海邊、島礁等環境，以小型魚類及海洋無脊椎動物為主食。在全球數量穩定且普遍。（編輯：李錫璋）1130601