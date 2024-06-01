台大規劃整層性別友善宿舍 96床申請條件待定

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（中央社記者陳至中台北1日電）台灣大學規劃新建全台最大的3752床學生宿舍，其中B館更規劃一整層的性別友善雅房、套房，引起外界關注。校方表示，申請條件待討論，目前還沒有確定是否開放男女混宿。

台大過去曾發生跨性別學生想要從男宿轉到女宿，申請卻被校方否決。學生團體於民國108年爭取設置「性別友善宿舍」或性別友善區，破除生理性別二分法，當時的校長管中閔承諾，新建的宿舍會有更好的性別友善設計，尊重多元族群。

台大今天召開校務會議，邀請設計師林洲民報告最新規劃的「國立台灣大學學生宿舍統包工程」，預計在基隆路與辛亥路交叉口附近的基地，打造全台最大的3752床學生宿舍，預估經費新台幣43.3億元。

其中B館（共分A、B、C館）的3樓規劃成一整層的性別友善宿舍，包括4人雅房11間，2人套房26間，總計96床。

會後接受媒體聯訪，被問及性別友善宿舍是否就是開放男女混宿？台大校長陳文章表示，離宿舍完工還有一段時間，目前尚未確定性別友善宿舍的申請條件。之後會召開公聽會收集意見，並訂定明確的管理辦法。

另外，學生擔心新宿舍費用過高。陳文章說，會努力爭取經費，或找尋適當的捐助者，支援新建成本，未來也能將入住費用壓在合理範圍之內。

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目前台灣已有部分大學設有性別友善宿舍，但各校管理方式不一。以台灣師範大學為例，仍以相同法定性別同房為原則，如有跨性別學生申請時，不會以生理性別為單一依據，而是採個案安排。

陽明交通大學部分宿舍也採不同性別「同棟分層」住宿，跨性別學生的住宿需求，則有專責窗口協助。政治大學則曾將化南新村作為學生臨時宿舍，開放學生自由組隊申請承租，不限制性別。（編輯：李亨山）1130601